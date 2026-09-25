Україна і Польща узгоджують безпекові заходи на пунктах пропуску під час російських атак

Ідеться про оперативний обмін інформацією між службами, проведення евакуації людей, тимчасову зупинку оформлення транспорту при обстрілах.

Україна і Польща відпрацьовують алгоритми дій на контрольно-пропускних пунктах під час повітряних тривог і російських обстрілів.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури і транспорту.

Країни хочуть гарантувати безпеку людей і водночас не допустити системного зниження пропускної спроможності кордону.

Перший заступник міністра з відновлення Сергій Деркач зустрівся на КПП «Ягодин — Дорогуськ» із представниками польських воєводств, МВС, фінансів, прикордонних та митних служб обох країн. Вони узгодили порядок дій безпосередньо на пунктах пропуску під час загроз. Ідеться про оперативний обмін інформацією між службами, проведення евакуації людей, тимчасову зупинку оформлення транспорту та його якнайшвидше відновлення одразу після завершення небезпеки.

Окрему увагу на КПП приділили залізничному сполученню. Учасники зустрічі обговорили, як організувати безпечне оформлення поїздів, захистити пасажирів, локомотивні бригади і рухомий склад і уникнути затримок у русі.

Крім того, посадовці обговорили розвиток спільного контролю на пунктах пропуску. Наразі на українсько-польському кордоні функціонують п’ять таких пунктів, де перевірки здійснюють в одному місці. Для розширення цієї практики сторони працюють над міжурядовою угодою, яка дозволить українським прикордонникам і митникам офіційно працювати на польській території.