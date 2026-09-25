Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна і Польща узгоджують безпекові заходи на пунктах пропуску під час російських атак

Ідеться про оперативний обмін інформацією між службами, проведення евакуації людей, тимчасову зупинку оформлення транспорту при обстрілах.

Україна і Польща узгоджують безпекові заходи на пунктах пропуску під час російських атак
українсько-польська нарада щодо роботи ККП під час російських обстрілів
Фото: Мінвідновлення

Україна і Польща відпрацьовують алгоритми дій на контрольно-пропускних пунктах під час повітряних тривог і російських обстрілів. 

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури і транспорту.

Країни хочуть гарантувати безпеку людей і водночас не допустити системного зниження пропускної спроможності кордону.

Перший заступник міністра з відновлення Сергій Деркач зустрівся на КПП «Ягодин — Дорогуськ» із представниками польських воєводств, МВС, фінансів, прикордонних та митних служб обох країн. Вони узгодили порядок дій безпосередньо на пунктах пропуску під час загроз. Ідеться про оперативний обмін інформацією між службами, проведення евакуації людей, тимчасову зупинку оформлення транспорту та його якнайшвидше відновлення одразу після завершення небезпеки.

Окрему увагу на КПП приділили залізничному сполученню. Учасники зустрічі обговорили, як організувати безпечне оформлення поїздів, захистити пасажирів, локомотивні бригади і рухомий склад і уникнути затримок у русі.

Крім того, посадовці обговорили розвиток спільного контролю на пунктах пропуску. Наразі на українсько-польському кордоні функціонують п’ять таких пунктів, де перевірки здійснюють в одному місці. Для розширення цієї практики сторони працюють над міжурядовою угодою, яка дозволить українським прикордонникам і митникам офіційно працювати на польській території.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies