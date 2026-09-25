Російські дрони вдарили по будівлі сільської ради на Запоріжжі

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Російські FPV-дрони атакували приміщення Біленьківської сільської ради у Запорізькій області.

Про це пише в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Ворожий FPV-дрон влучив у приміщення Біленьківської сільської ради. Пошкоджені всі кабінети, покрівля та стеля. Поки працівники виносили вціліле майно, росіяни цинічно вдарили по будівлі ще трьома FPV-дронами", – ідеться у повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.