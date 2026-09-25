Російські дрони вдарили по будівлі сільської ради на Запоріжжі

Російські FPV-дрони атакували приміщення Біленьківської сільської ради у Запорізькій області.
Про це пише в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
"Ворожий FPV-дрон влучив у приміщення Біленьківської сільської ради. Пошкоджені всі кабінети, покрівля та стеля. Поки працівники виносили вціліле майно, росіяни цинічно вдарили по будівлі ще трьома FPV-дронами", – ідеться у повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
- Вранці 25 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Виникла пожежа у медичному центрі та пошкоджені автівки швидкої допомоги. Є постраждалі.