У Києві внаслідок російського дронового удару по офісній будівлі загинули четверо людей, ще семеро отримали поранення, серед них – дитина. Російські війська атакували дроном склад, який використовується компанією McDonald’s.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Мої співчуття рідним та близьким. Ще семеро людей поранені, і серед них дитина", – написав Зеленський.

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За словами Зеленського, сьогодні російські війська також завдали удару дроном по складу, який використовує компанія McDonald’s.

"Ударний дрон проти звичайних продуктів", – наголосив президент.

Він заявив, що Росія продовжує розширювати масштаби своїх атак, а цілями стають об'єкти, пов’язані зі звичайним цивільним життям.

"Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету – все звичайне життя для Росії просто мішень", – написав Зеленський.

За його словами, такі атаки впливають на можливості людей залишатися на зв’язку, навчатися та працювати.

Зеленський також наголосив на необхідності міжнародної відповіді на російські атаки.

"Важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб Росія відчувала відповіді на свій терор. Наша далекобійність і санкції світу повинні об’єднано працювати саме на це — на конкретні наслідки для Росії", – заявив президент.

У Києві через російську атаку 25 вересня є пошкодження у чотирьох районах. Пошкоджено будинки і нежитлові приміщення. Загинули не менше п'яти людей, зокрема 14-річний хлопець. Поранена 31 людина.