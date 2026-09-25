У Луцьку тимчасово не працюють табло на зупинках через пошкоджені у Києві дата-центри

У Луцьку через технічні збої тимчасово перестали працювати електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту.
Про це повідомила Луцька міська рада.
Перебої в роботі інформаційних сервісів спричинило пошкодження дата-центрів у Києві внаслідок російської атаки. Наразі фахівці працюють над відновленням сервісів.
Електронні табло мають запрацювати після стабілізації їхньої роботи. На час технічних проблем влада рекомендує відстежувати рух громадського транспорту за допомогою мобільного застосунку "Сіті Кард", а також у застосунках City Bus та EasyWay.
- Протягом дня, 25 вересня, російська армія продовжує атакувати Київ. Є пошкодження у чотирьох районах – як житлові будинки, так і не житлові приміщення, транспорт. Загиблих щонайменше 5, серед них – 14-річний хлопець. Кількість потерпілих станом на 15:30 сягнула 27.