У Луцьку тимчасово не працюють табло на зупинках через пошкоджені у Києві дата-центри

На час технічних проблем рекомендують відстежувати рух громадського транспорту за допомогою мобільного застосунку.

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У Луцьку через технічні збої тимчасово перестали працювати електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту.

Про це повідомила Луцька міська рада.

Перебої в роботі інформаційних сервісів спричинило пошкодження дата-центрів у Києві внаслідок російської атаки. Наразі фахівці працюють над відновленням сервісів.

Електронні табло мають запрацювати після стабілізації їхньої роботи. На час технічних проблем влада рекомендує відстежувати рух громадського транспорту за допомогою мобільного застосунку "Сіті Кард", а також у застосунках City Bus та EasyWay.