Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни умисно атакували авто енергетиків в Одеській області. Одна людина загинула

Ще один чоловік отримав поранення. 

Росіяни умисно атакували авто енергетиків в Одеській області. Одна людина загинула
Росія вдарила по авто ДТЕК
Фото: Одеська ОВА Telegram

Російська армія 25 вересня умисно вдарила по автомобілю ДТЕК. Загинув один енергетик, ще один поранений.

Після оголошення повітряної тривоги їхня машина від'їхала від підстанції, але безпілотник умисно змінив курс і атакував її, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Сьогодні ворог атакував в області різні об'єкти критичної інфраструктури. 

«Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт та виробничо-складську будівлю підприємства. Троє людей постраждали. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники», – сказав Кіпер. 

Українські енергетики неодноразово ставали об'єктами прицільних російських ударів. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies