Росіяни умисно атакували авто енергетиків в Одеській області. Одна людина загинула

Ще один чоловік отримав поранення.

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Російська армія 25 вересня умисно вдарила по автомобілю ДТЕК. Загинув один енергетик, ще один поранений.

Після оголошення повітряної тривоги їхня машина від'їхала від підстанції, але безпілотник умисно змінив курс і атакував її, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Сьогодні ворог атакував в області різні об'єкти критичної інфраструктури.

«Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт та виробничо-складську будівлю підприємства. Троє людей постраждали. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники», – сказав Кіпер.

Українські енергетики неодноразово ставали об'єктами прицільних російських ударів.