Литва викликала представника посольства РФ через російські удари по Україні

Російська ескалація суперечить заявам Москви про готовність до мирних переговорів.

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Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства РФ, щоб висловити протест через тривалі російські авіаудари по цивільному населенню та інфраструктурі України.

Про це пише МЗС Литви у мережі "Х".

У МЗС наголосили, що російська ескалація триває, попри заяви представників РФ на Генасамблеї ООН про нібито готовність до мирних переговорів.

"Ескалація триває всупереч твердженням Росії на Генасамблеї ООН про готовність до мирних переговорів", – заявили у зовнішньополітичному відомстві Литви.