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Литва викликала представника посольства РФ через російські удари по Україні

Російська ескалація суперечить заявам Москви про готовність до мирних переговорів.

Литва викликала представника посольства РФ через російські удари по Україні
МЗС Литви
Фото: BNS

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства РФ, щоб висловити протест через тривалі російські авіаудари по цивільному населенню та інфраструктурі України.

Про це пише МЗС Литви у мережі "Х".

У МЗС наголосили, що російська ескалація триває, попри заяви представників РФ на Генасамблеї ООН про нібито готовність до мирних переговорів.

"Ескалація триває всупереч твердженням Росії на Генасамблеї ООН про готовність до мирних переговорів", – заявили у зовнішньополітичному відомстві Литви.

  • У Києві через російську атаку є пошкодження у чотирьох районах. Пошкоджено будинки і нежитлові приміщення. Загинули не менше п'яти людей, ще 43 поранені.
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