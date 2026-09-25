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Міжнародний кримінальний суд убезпечує себе від можливих санкцій США

МКС реорганізував свої робочі системи і вирішує питання оплати праці.

Міжнародний кримінальний суд убезпечує себе від можливих санкцій США
Міжнародний кримінальний суд
Фото: EPA/UPG

Міжнародний кримінальний суд вжив заходів для захисту від потенційних санкцій з боку США.

Як повідомила заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан, у суді провели значну роботу для збереження автономності та мінімізації наслідків можливих обмежень у майбутньому, передає «Європейська правда» з посиланням на FT.

Хан зауважила, що МКС знає про чутки щодо нових санкцій, однак офіційних повідомлень від американської сторони поки не отримувала. Протягом останнього року суд реорганізовував свої робочі системи та, зокрема, перейшов з офісного програмного забезпечення Microsoft на німецьку платформу openDesk.

Також у МКС знайшли альтернативні рішення для проведення банківських операцій і медичного страхування. Подробиці цих механізмів установа не розголошує для збереження їхньої ефективності. Додатково суд виплачує працівникам заробітну плату на кілька місяців уперед, щоб уникнути можливих затримок у разі блокувань.

  • Підготовчі дії суду активізувалися після виступу Дональда Трампа на Генеральній Асамблеї ООН. Американський президент критично висловився про діяльність МКС і закликав країни виходити з-під його юрисдикції. 
  • Днями агенція Reuters повідомила, що адміністрація Трампа підготувала санкції проти Міжнародного кримінального суду і планує оголосити про них найближчим часом.
  • Американські чиновники хочуть, щоб суд скасував ордери на арешт ізраїльських лідерів, а також минуле розслідування щодо американських військ в Афганістані.
  • У липні державний секретар США Марко Рубіо оголосив кампанію з ізоляції суду , закликаючи інші країни вийти з трибуналу. 
  • Вашингтон раніше запровадив санкції проти низки суддів та прокурорів МКС.
  • Будь-які санкції, запроваджені Міністерством фінансів США щодо всієї організації, заборонятимуть громадянам та компаніям США надавати суду кошти, товари чи послуги без ліцензії Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Банки часто надмірно дотримуються таких санкцій США, оскільки вони залежать від доступу до американської фінансової системи. Серед операцій суду, на які можуть вплинути санкції проти всієї організації, є закупівля ІТ-послуг та страхування, найм слідчих та проведення повсякденних фінансових операцій.
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