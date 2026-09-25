Міжнародний кримінальний суд убезпечує себе від можливих санкцій США

Міжнародний кримінальний суд вжив заходів для захисту від потенційних санкцій з боку США.

Як повідомила заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан, у суді провели значну роботу для збереження автономності та мінімізації наслідків можливих обмежень у майбутньому, передає «Європейська правда» з посиланням на FT.

Хан зауважила, що МКС знає про чутки щодо нових санкцій, однак офіційних повідомлень від американської сторони поки не отримувала. Протягом останнього року суд реорганізовував свої робочі системи та, зокрема, перейшов з офісного програмного забезпечення Microsoft на німецьку платформу openDesk.

Також у МКС знайшли альтернативні рішення для проведення банківських операцій і медичного страхування. Подробиці цих механізмів установа не розголошує для збереження їхньої ефективності. Додатково суд виплачує працівникам заробітну плату на кілька місяців уперед, щоб уникнути можливих затримок у разі блокувань.