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Угорщина може приєднатися до "Карпатської вісімки": глава МЗС повідомила про врегулювання непорозуміння

Аніта Орбан протягом тижня кілька разів зустрічалась зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Угорщина може приєднатися до "Карпатської вісімки": глава МЗС повідомила про врегулювання непорозуміння
Андрій Сибіга та Аніта Орбан
Фото: x.com/andrii_sybiha

Угорщина та Україна врегулювали непорозуміння, які виникли навколо "Карпатської вісімки". Водночас Будапешт не виключає можливості приєднання до цього регіонального формату співпраці в майбутньому.

Про це міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила в інтерв’ю Index, яке дала під час перебування в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН.

За її словами, протягом тижня вона кілька разів зустрічалася з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Під час цих контактів сторонам вдалося обговорити та врегулювати непорозуміння, пов’язані з "Карпатською вісімкою".

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Орбан наголосила, що попри публічну дискусію та події в соціальних мережах, між Україною та Угорщиною тривали переговори на дипломатичному рівні. Сторони підтримували контакти і працювали над вирішенням спірних питань.

Угорська міністерка також заявила, що Будапешт у майбутньому не виключає участі в "Карпатській вісімці".

"У всій регіональній та двосторонній співпраці, яка відповідає інтересам Угорщини, ми із задоволенням беремо участь", – сказала вона, додавши, що для цього необхідні попередній діалог і належна підготовка.

Окремо глава МЗС повідомила про переговори щодо прав угорської меншини на Закарпатті. За оцінкою угорської міністерки, позитивних змін у питанні прав меншини можна очікувати не пізніше жовтня. 

Що передувало?

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом ініційованого Україною формату "Карпатської вісімки". Він зазначив, що Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату, але не прийняв його і "мав на це причини". 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви Мадяра та заявив, що Україна здивована безпідставно конфронтаційними висловлюваннями. Він зазначив, що складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати.

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