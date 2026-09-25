Напад у монастирі у Польщі: українцю висунули звинувачення

Прокуратура польського Перемишля висунула обвинувачення 31-річному українцю Ігору М., який 24 вересня напав із ножем на людей у бенедиктинському абатстві в Ярославі.

Про це пише RMF24.

Чоловіку інкримінують убивство священника, замах на вбивство та спричинення тяжких тілесних ушкоджень. За ці злочини йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

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Наразі Ігор М. перебуває в лікарні. У прокуратурі повідомили, що чоловік госпіталізований через психічний стан та фізичні ушкодження. Походження останніх ще мають встановити.

Через стан підозрюваного поки невідомо, чи зможе він сьогодні почути висунуті йому обвинувачення. Якщо зробити це протягом 48 годин після затримання буде неможливо, прокуратура звернеться до суду із клопотанням про тимчасовий арешт.

За даними слідства, чоловіка начебто не пропустили в Україну через відсутність обов’язкового страхування на його автомобіль. Після цього до Ярослава його привезли інші люди. Слідчі встановлюють, де саме він вийшов із машини та яким чином дістався до абатства.

Що відомо про напад?

Напад стався у церкві та розташованій поруч кав’ярні. Ніж, яким скористався нападник, він узяв на кухні, що є підсобним приміщенням. Після нападу чоловіка затримали перед будівлею церкви. За даними прокуратури, він не чинив опору та виконував вимоги правоохоронців.

Слідство також очікує на результати аналізу крові, які мають показати, чи перебував українець під впливом наркотичних речовин під час нападу. Зазначимо, що загинув один священник, ще 4 осіб були поранені. Стан поранених після нападу наразі стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.