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Майже кожного третього мешканця Аргентини відносять до категорії “бідних”

Доходи населення не встигають за зростанням цін.

Майже кожного третього мешканця Аргентини відносять до категорії “бідних”
Президент Аргентини Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

У першій половині 2026 року рівень бідності в Аргентині зріс до 32,3%, частково нівелювавши здобутки, досягнуті за часів президентства Хав'єра Мілея.

Про це пише France24 з посиланням на дані Національного статистичного відомства Indec.

Видання зазначає, що доходи населення не встигають за зростанням цін.

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Рівень крайньої бідності також стрімко зріс – із 6,3% до 7,5%. Найбільше постраждали діти: 44,5% аргентинців віком до 14 років належать до категорії бідних, а 10,8% – до категорії тих, хто перебуває у стані крайньої бідності.

Indec відносить до категорії бідних дорослих, які не можуть дозволити собі базовий споживчий кошик товарів і послуг вартістю близько 340 доларів.

До категорії осіб, які перебувають у стані крайньої бідності, відомство відносить тих, хто не може дозволити собі мінімальний продуктовий кошик вартістю близько 150 доларів.

Ці показники стали невдачею для Мілея – прихильника радикальних ринкових реформ, якому вдалося майже вдвічі знизити рівень бідності протягом перших двох років свого президентства, насамперед завдяки стримуванню хронічно високої інфляції. Мілей офіційно став президентом у грудні 2023 року.

Рівень безробіття в Аргентині найвищий з 2021 року

Едуардо Донса, дослідник з Обсерваторії соціальної заборгованості при Аргентинському католицькому університеті (UCA), назвав причиною високого рівня бідності в країні нестабільність ринку зайнятості.

Зазначимо, Буенос-Айрес має другу за величиною економіку в Південній Америці.

У виробничому секторі та сфері роздрібної торгівлі спостерігається масове скорочення робочих місць через падіння купівельної спроможності та рішення Мілея відкрити аргентинський ринок для іноземної конкуренції, що призвело до стрімкого зростання імпорту.

З моменту його вступу на посаду припинили діяльність близько 30 000 компаній, а рівень безробіття в другому кварталі цього року зріс до 7,9% – найвищого показника з 2021 року.

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