Іран передав США нову пропозицію щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці на 7 днів

Протягом цього часу Тегеран та Вашингон мали б відновити переговори щодо укладення остаточної угоди.

Тегеран передав Вашингтону нову семиденну пропозицію щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та поновлення ширших переговорів для остаточного врегулювання війни.

Про це повідомляє Financial Times.

У четвер у Нью-Йорку міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що посередники від його країни передали Білому дому план, реалізація якого дозволила б відкрити цей стратегічно важливий морський шлях протягом тижня.

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“Ми представили Сполученим Штатам через посередників план, згідно з яким за умови виконання певних вимог... протоку буде відкрито протягом семи днів, а Іран і США відновлять переговори щодо укладення остаточної угоди”, – повідомив Арагчі групі журналістів і науковців на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Іранська сторона заявила, що її пропозиція ґрунтується на меморандумі про взаєморозуміння, узгодженому між США та Іраном у червні.

Ця домовленість передбачала продовження на 60 днів квітневого режиму припинення вогню. Протягом цього часу США мали надати дозволи на експорт іранської нафти, а судноплавство через Ормузьку протоку мало поступово повернутися до довоєнних показників, поки сторони конфлікту вели б переговори щодо умов довгострокового врегулювання.

Згідно з угодою, Ізраїль також мав негайно припинити військові операції в Лівані. Іран і сусідній Оман мали визначити порядок подальшого управління рухом суден через протоку.

Однак на початку липня угода зірвалася після того, як Іран почав обстрілювати судна, що, за його твердженням, використовували “несанкціонований” маршрут для проходження через протоку.