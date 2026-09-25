FT: Британії доведеться обирати між ЄС та Китаєм щодо торгівельної політики

Брюссель остерігається, що через британський ринок китайські товари можуть потрапляти до ЄС в обхід мит.

Євросоюз попередив Велику Британію, що Лондону ймовірно доведеться посилити торговельні санкції щодо китайських товарів, якщо країна хоче уникнути обмежень для британської продукції на ринку ЄС.

Про це пише Financial Times із посиланням на європейських та британських посадовців.

У Брюсселі вважають, що одним із варіантів вирішення проблеми могло б стати приєднання Великої Британії до митного союзу ЄС. Такий крок зменшив би ризики обходу європейських мит через британський ринок і спростив би торгівлю.

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Водночас британський уряд не планує вступати до митного союзу чи єдиного ринку ЄС. Після Brexit Лондон прагне зберігати власну торговельну політику, однак різниця в тарифах дедалі більше створює напруження у відносинах із Брюсселем.

Одне з ключових питань стосується китайських електромобілів. ЄС запровадив додаткові мита на їхній імпорт у 2024 році, тоді як Велика Британія не зробила цього.

За даними FT, китайські автовиробники цього року вже отримали близько 16% британського ринку нових автомобілів.

У європейському автопромі побоюються, що Велика Британія може стати каналом для подальшого потрапляння китайських автомобілів на ринок ЄС. Керівник європейського підрозділу Nissan Массіміліано Мессіна заявив, що британська тарифна політика потребує коригування через ці ризики.

Схожа ситуація складається і в хімічній промисловості. Дешевий китайський імпорт уже став причиною запровадження Євросоюзом низки антидемпінгових заходів, а нові обмеження можуть з'явитися найближчими місяцями.

Водночас Британія сама намагається домогтися включення автомобільної, хімічної та енергетичної галузей країни до європейської політики "Made in Europe". Лондон побоюється, що британські компанії можуть втратити доступ до частини європейських програм субсидування та державних закупівель.

Окреме напруження між Лондоном і Брюсселем виникло навколо торгівлі діоксидом титану. Євросоюз цього місяця оголосив про моніторинг його експорту з Великої Британії після того, як британські регулятори дозволили китайському виробнику придбати підприємство в Тіссайді.

У британському уряді заявляють, що готові поглиблювати співпрацю з ЄС, але водночас хочуть уникнути заходів, які можуть зашкодити британській економіці. У Лондоні також наголошують, що торговельні обмеження ухвалюватимуть незалежно, виходячи з економічних інтересів Великої Британії.