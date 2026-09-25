Українські виробники бомберів і РЕБу беруть участь у випробуваннях Drone Dominance

У жовтні 2026 року на полігоні Кемп-Грейлінг у Мічигані, США, відбудеться новий етап американської програми Drone Dominance — Phase 2.5 Bomber Qualifier. У межах випробувань Пентагон перевірятиме безпілотники-бомбери, які розглядаються для оснащення американських військових. Про це повідомляє Defender Media.

Американський Drone Dominance Program передбачає поетапні випробування та закупівлю великої кількості дешевих ударних безпілотників. За задумом програми, до 2027 року Пентагон має придбати понад 200 тисяч таких систем.

Phase 2.5 стане окремим напрямом програми, присвяченим багаторазовим бомберам. Випробування проведуть у дві основні стадії. Спочатку виробники самостійно продемонструють можливості своїх систем у межах Bomber Qualifier.

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Після цього відібрані платформи випробовуватимуть американські військові під час Bomber Gauntlet. Загалом планують перевірити 17 безпілотних систем у трьох місіях. Організатори називають цей етап одним із найскладніших та найбільш швидких за темпами випробувань Drone Dominance. Для участі кожна компанія повинна підготувати щонайменше шість повністю готових систем.

Серед учасників є українські виробники та іноземні компанії-партнери, які раніше працювали з українськими розробниками в межах Drone Dominance. Зокрема, до випробувань залучать UFORCE USA Services, Grim Tech, Gurzuf Defence, UA Defense Tech, Skycutter та UDD Tech Corp.

Які саме моделі представлять українські учасники, наразі офіційно не повідомлялося. Водночас відомо, що компанія UFORCE працює з бомберами Nemesis. а Gurzuf Defence розробляє важкі мультироторні платформи серії Heavy Shot, серед яких «Аюдаг-6». У травні цей гексакоптер встановив національний рекорд вантажопідйомності: під час випробування він підняв 130 кг вантажу на висоту 15 метрів і утримував його в повітрі 15 хвилин.

Інший український учасник, Grim Tech, у вересні представив на виставці MSPO 2026 у Польщі багаторазовий FPV-бомбер Grim 18. Разом із ним компанія показала також інші свої безпілотні розробки.

Крім цього, українські оборонні розробники взяли участь у попередньому етапі випробувань Drone Dominance на американській військовій базі Форт-Карсон у Колорадо. Серед них була компанія Unwave, яка спеціалізується на засобах радіоелектронної боротьби, повідомляє видання «Мілітарний».

Випробування тривали з 24 серпня до 2 вересня. У них взяли участь 14 виробників безпілотників і три розробники систем РЕБ. Однією з цілей заходу було створення умов, максимально наближених до бойових, щоб перевірити стійкість безпілотних систем до засобів радіоелектронного впливу.

За інформацією Unwave, після завершення випробувань американська сторона направила компанії запит щодо подальшої підтримки заходів у межах Drone Dominance.

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Під час випробувань Unwave представила чотири власні комплекси РЕБ. Серед них — система тактико-оперативного рівня «Віха», яка працює у діапазоні від 300 МГц до 3,2 ГГц, має потужність понад 100 Вт і заявлену дальність дії понад 300 метрів.

Для захисту особового складу та позицій від FPV-дронів і скидання боєприпасів компанія продемонструвала переносний багатоканальний комплекс «Бумбокс». Залежно від конфігурації він важить 11–25 кг та працює в діапазонах 0,4–1, 1,9–2,7 і 5,8 ГГц. Радіус його захисної зони заявлений від 50 метрів.

Ще одна система — «Шатро», призначена для встановлення на автомобілі та військову техніку. Потужність її каналів становить 50–100 Вт, а робочий діапазон охоплює частоти від 0,2 до 5,8 ГГц.

Четвертим зразком став комплекс «Човен-2». За заявленими характеристиками, він призначений для придушення FPV-дронів на відстані до 70 метрів та квадрокоптерів Mavic — до 50 метрів.

Програму Drone Dominance Пентагон розпочав 17 грудня 2025 року. У межах ініціативи кожні шість місяців американське оборонне відомство планує проводити випробування безпілотних систем, визначати найкращих виробників та укладати з ними контракти на постачання дронів. Загальний бюджет програми перевищує один мільярд доларів.

Загалом американські військові передбачили чотири етапи відбору. Під час першої фази за підсумками випробувань визначили 11 компаній, які отримали найвищі оцінки. До їхнього числа увійшли Ukrainian Defense Drones, що представляла безпілотники української F-Drones, а також Skycutter — партнер українського виробника SkyFall.