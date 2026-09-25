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Мінагрополітики перевіряє інформацію про обмеження тимчасового зберігання українського зерна в Польщі

Польське законодавство забороняє імпорт деяких українських агротоварів, але дозволяє транзит.

Мінагрополітики перевіряє інформацію про обмеження тимчасового зберігання українського зерна в Польщі
зерно
Фото: СЗР

Міністерство аграрної політики та продовольства України вивчає ситуацію щодо можливих обмежень на використання польських митних складів і силосів для тимчасового зберігання українського зерна, яке прямує транзитом до третіх країн.

Як повідомила пресслужба міністерства, тимчасове зберігання на митних складах є необхідним логістичним буфером. Воно дозволяє синхронізувати процес, коли українське зерно прибуває у вагонах широкої колії, перевантажується у вагони європейської колії і відправляється далі.

Польське законодавство забороняє імпорт деяких українських агротоварів, однак дозволяє їхній транзит. Через це питання тимчасового тримання таких вантажів на складах потребує чіткого правового врегулювання.

Польсько-українська торговельна палата вже запропонувала польській стороні змінити чинне розпорядження, зауважило Мінагрополітики. Це має дозволити тимчасове зберігання транзитного зерна на митних складах під суворим митним контролем та без права виходу на польський ринок.

Наразі відомство опрацьовує питання з українськими аграріями і польською стороною для узгодження передбачуваних умов транзиту.

  • Напередодні Українська зернова асоціація закликала Міністерство аграрної політики перевірити інформацію про запровадження польською митницею обмежень на використання митних складів для тимчасового зберігання українського зерна, що прямує транзитом.
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