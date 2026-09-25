Мінагрополітики перевіряє інформацію про обмеження тимчасового зберігання українського зерна в Польщі

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністерство аграрної політики та продовольства України вивчає ситуацію щодо можливих обмежень на використання польських митних складів і силосів для тимчасового зберігання українського зерна, яке прямує транзитом до третіх країн.

Як повідомила пресслужба міністерства, тимчасове зберігання на митних складах є необхідним логістичним буфером. Воно дозволяє синхронізувати процес, коли українське зерно прибуває у вагонах широкої колії, перевантажується у вагони європейської колії і відправляється далі.

Польське законодавство забороняє імпорт деяких українських агротоварів, однак дозволяє їхній транзит. Через це питання тимчасового тримання таких вантажів на складах потребує чіткого правового врегулювання.

Польсько-українська торговельна палата вже запропонувала польській стороні змінити чинне розпорядження, зауважило Мінагрополітики. Це має дозволити тимчасове зберігання транзитного зерна на митних складах під суворим митним контролем та без права виходу на польський ринок.

Наразі відомство опрацьовує питання з українськими аграріями і польською стороною для узгодження передбачуваних умов транзиту.