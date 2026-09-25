Через російські обстріли на Нікопольщині постраждали четверо цивільних

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Упродовж дня 25 вересня росіяни понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Четверо поранених.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині від російських обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади.

Пошкоджені приватні оселі, автівки, сільгосптехніка, інфраструктура. У важкому стані до лікарні доправили 50-річну жінку. В стані середньої тяжкості госпіталізований 71-річний чоловік. Жінки 69 і 71 років лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі ворог ударив по Васильківській і Раївській громадам. Пошкоджені інфраструктура, агропідприємство.

У Самарівському районі через атаки РФ сталися пожежі.

Російська армія 25 вересня умисно вдарила по автомобілю ДТЕК. Загинув один енергетик, ще один поранений.