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Цільовий фонд Світового банку залучив $2,8 млрд на відбудову України

Робота фонду також дозволила розблокувати ще $8,9 млрд супутнього фінансування.

Цільовий фонд Світового банку залучив $2,8 млрд на відбудову України
ремонт енергооб'єкта
Фото: ДТЕК

Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) залучив $2,8 млрд грантових коштів від країн-донорів. 

Про це йшлося на зустрічі заступниці міністра фінансів України Ольги Зикової з директором Світового банку у справах країн Східної Європи Бобом Сомом та представниками 13 держав-партнерів.

Пресслужба Мінфіну повідомила, що із залученої суми $1,8 млрд уже спрямували на відбудову критичної інфраструктури й відновлення базових послуг. Крім того, робота платформи дозволила розблокувати ще $8,9 млрд супутнього фінансування, зокрема залучити $4,8 млрд приватного капіталу.

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Завдяки цим коштам триває підготовка України до зимового періоду в енергетичній і житловій сферах.

Крім того, для Укренерго придбали й поставили 34 трансформатори і 124 спецавтомобілі, а також будують захисні споруди на 25 об'єктах. Для децентралізації теплопостачання в Харкові, Кривому Розі, Миколаєві, Кременчуці, Сумах, Чернігові та Славуті встановлюють когенераційні установки й модульні котельні.

У житловому секторі за рахунок ресурсу фонду майже 170 тисяч українських родин одержали компенсації за програмою «єВідновлення». Разом із цим у Бучі, Макарові, Миколаєві та Запоріжжі розробляють документацію для капітального ремонту понад 200 багатоповерхівок.

Грантові кошти URTF також спрямовують на відновлення транспорту й логістики, підтримку малих фермерів, системи охорони здоров'я, освіти та приватного сектору.

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