Україна співпрацюватиме з Азербайджаном в агросекторі

Україна та Азербайджан домовляються про перехід до реалізації спільних проєктів у сфері торгівлі, інвестицій, аграрного виробництва та інновацій.
Про це під час онлайн-зустрічі домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький і міністр сільського господарства Азербайджану Меджнун Мамедов, повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Для запуску співпраці країни готують меморандум про взаєморозуміння, створюють спільну робочу групу та розробляють відповідну дорожню карту.
На перемовинах урядовці обговорили розширення контактів між бізнесом обох країн і нові інвестиційні ініціативи. Крім того, ішлося про логістику, де ключове значення у довгостроковій перспективі для двосторонньої торгівлі має стабільне використання чорноморських маршрутів.