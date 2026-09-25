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Лубінець: З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 21 українця

Серед евакуйованих – три родини з Херсонщини та сім’я, яку вивезли через Грузію й Молдову.

Лубінець: З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 21 українця
З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 21 українця
Фото: Дмитро Лубінець

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій 17 громадян. Ще чотирьох українців евакуювали з ТОТ через Грузію та Молдову. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед повернутих – три родини з Херсонщини. До початку окупації вони були сусідами, а за роки життя в окупації фактично стали однією великою родиною. Люди разом переживали обстріли та тривалі відключення електроенергії, ділилися продуктами й підтримували одне одного.

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Водночас виїхати вдалося не всім членам родин. Через різке погіршення стану здоров’я двоє їхніх близьких залишилися на тимчасово окупованій території.

Після повернення родини також прагнули залишатися разом. Серед евакуйованих є люди з інвалідністю, які не могли самостійно вирішити питання житла. За взаємодії Офісу Омбудсмана та БО "БФ "Рокада" їм надали спільне житло.

Ще чотири людини, яких евакуювали з ТОТ через Грузію та Молдову, – члени однієї родини: громадянин України, його батько та двоє малолітніх дівчат.

За словами Лубінця, родина зазнавала переслідувань після того, як матір дітей затримали через її проукраїнську позицію та засудили до тривалого ув’язнення.

Омбудсман наголосив, що за кожним поверненням стоїть складна робота – відновлення документів, пошук безпечного маршруту, координація державних органів і партнерів, медичний супровід, забезпечення житлом та допомога після приїзду.

До евакуації долучилася, зокрема, міжнародна компанія з українським корінням МХП та її засновник і СЕО Юрій Косюк.

Лубінець також подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста, "Карітасу України", БО "БФ "Рокада", представникам державних органів, гуманітарним організаціям, медикам і соціальним працівникам, які сприяють поверненню українців.

Окремо омбудсман звернув увагу на ситуацію в Олешках та інших населених пунктах Херсонщини, які перебувають під російською окупацією. За його словами, місцеві жителі продовжують перебувати в небезпеці та мають проблеми з доступом до ліків, продуктів та інших базових потреб, а можливості безпечного виїзду залишаються суттєво обмеженими.

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