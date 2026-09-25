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Російські атаки на чорноморські порти загрожують експорту 30 млн тонн української агропродукції

Через це аграрії ризикують недоотримати більш ніж $10 млрд.

Російські атаки на чорноморські порти загрожують експорту 30 млн тонн української агропродукції
наслідки російської атаки по портах на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Російські удари по чорноморських портах ставлять під загрозу експорт понад 30 мільйонів тонн української сільськогосподарської продукції цього сезону. 

Про це повідомило Міністерство аграрної політики.

Через обстріли аграрії ризикують недоотримати більш ніж $10 млрд, що суттєво ускладнить підготовку до весняної посівної кампанії.

Про наслідки блокування морського експорту для України та світової продовольчої безпеки заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик. Він озвучив ці дані під час онлайн-зустрічі з послами держав-членів при ФАО, Всесвітній продовольчій програмі та Міжнародному фонді сільськогосподарського розвитку.

Під час переговорів ішлося про безпекову ситуацію в Чорному морі та шляхи підтримки українського експорту. Також учасники зустрічі розглядають можливість скликати позачергову зустріч представників агентств ООН у Римі, щоб детально оцінити наслідки зриву морських перевезень.

  • Нещодавно очільник Мінагро Тарас Висоцький заявив, що український агросектор продовжує працювати та експортувати продукцію, попри логістичні обмеження. Зокрема, 131 тис. тонн олії експортували за перші 15 днів вересня – це близько 62% від потенційного обсягу.
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