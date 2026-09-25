Окупанти вбили цивільного у Дудчанах, є поранений в Херсоні

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Унаслідок атаки російського БпЛА у Дудчанах Херсонської області загинув 60-річний цивільний. У Херсоні відомо про пораненого.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Російські терористи вбили літнього чоловіка у Дудчанах. Близько 14:30 окупанти атакували 60-річного жителя з БпЛА. Він дістав поранення, несумісні з життям", – ідеться у повідомленні.

Орієнтовно о 17:20 росіяни атакували дроном чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

47-річний херсонець дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення тулуба, грудної клітки та кінцівок.

Його стан медики оцінюють як тяжкий. Наразі потерпілий отримує необхідну допомогу.