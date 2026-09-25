Росіяни вдруге за тиждень атакували підприємство з іноземними інвестиціями на Житомирщині

У Житомирській області вдруге за тиждень під російською атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями "Kromberg&Schubert".
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Ворог продовжує наносити удари по знищеним раніше цивільним підприємствам на Житомирщині. Сьогодні вдруге за поточний тиждень під атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями “Kromberg&Schubert” у Житомирській громаді", – зазначив він.
На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, вибухотехніки та спеціальні служби.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
"Kromberg&Schubert" спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобільної промисловості.
- У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Житомирську область. Окупанти били по транспортній інфраструктурі.