Росіяни вдруге за тиждень атакували підприємство з іноземними інвестиціями на Житомирщині

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Житомирській області вдруге за тиждень під російською атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями "Kromberg&Schubert".

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог продовжує наносити удари по знищеним раніше цивільним підприємствам на Житомирщині. Сьогодні вдруге за поточний тиждень під атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями “Kromberg&Schubert” у Житомирській громаді", – зазначив він.

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, вибухотехніки та спеціальні служби.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

"Kromberg&Schubert" спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобільної промисловості.