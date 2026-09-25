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Зеленський: Україна прискорює виробництво перехоплювачів проти реактивних "шахедів"

На Ставці також обговорили результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних "шахедів" та технологічні плани РФ на 2027 рік.

Зеленський: Україна прискорює виробництво перехоплювачів проти реактивних "шахедів"
Ставка Верховного Головнокомандувача
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед ключових питань були результати випробувань перехоплювачів проти російських "шахедів" та виробництво реактивних двигунів для БпЛА.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Були доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво", – повідомив Зеленський.

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На Ставці також ухвалили нові рішення щодо розвитку українського виробництва.

"Є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів", – зазначив президент.

Окремо на засіданні заслухали детальну доповідь Головного управління розвідки Міноборони щодо технологічних планів Росії на 2027 рік.

"А саме – про засоби, на які розраховує ворог, спроможності щодо виробництва, використання схем постачання компонентів у Росію", – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна коригує свою протидію відповідно до виявлених загроз.

За словами Зеленського, одним із пріоритетних завдань для Міністерства закордонних справ та всієї української дипломатії є підготовка нових санкційних пакетів партнерів.

"І саме у сфері тіньових схем, які росіяни використовують для забезпечення виробництва дронів та ракет, особливо балістики", – уточнив президент.

На Ставці також ухвалили додаткові рішення щодо захисту та безперервної роботи дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення для сфери зв’язку.

"Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб", – наголосив Зеленський.

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