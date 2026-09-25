Зеленський: Україна прискорює виробництво перехоплювачів проти реактивних "шахедів"

На Ставці також обговорили результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних "шахедів" та технологічні плани РФ на 2027 рік.

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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед ключових питань були результати випробувань перехоплювачів проти російських "шахедів" та виробництво реактивних двигунів для БпЛА.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Були доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво", – повідомив Зеленський.

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На Ставці також ухвалили нові рішення щодо розвитку українського виробництва.

"Є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів", – зазначив президент.

Окремо на засіданні заслухали детальну доповідь Головного управління розвідки Міноборони щодо технологічних планів Росії на 2027 рік.

"А саме – про засоби, на які розраховує ворог, спроможності щодо виробництва, використання схем постачання компонентів у Росію", – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна коригує свою протидію відповідно до виявлених загроз.

За словами Зеленського, одним із пріоритетних завдань для Міністерства закордонних справ та всієї української дипломатії є підготовка нових санкційних пакетів партнерів.

"І саме у сфері тіньових схем, які росіяни використовують для забезпечення виробництва дронів та ракет, особливо балістики", – уточнив президент.

На Ставці також ухвалили додаткові рішення щодо захисту та безперервної роботи дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення для сфери зв’язку.

"Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб", – наголосив Зеленський.