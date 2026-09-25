Одну з жінок через проблеми з пересуванням племінниця везла на господарській тачці.

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Дві жительки Малокатеринівки Запорізької області п’ять днів пішки добиралися до безпечнішої території, постійно ховаючись від російських дронів. Зрештою поліцейські та капелани допомогли їм виїхати із зони постійних обстрілів.

Про це повідомила Національна поліція України.

Малокатеринівка регулярно потерпає від російських атак, а над населеним пунктом постійно фіксують ворожі безпілотники. Попри небезпеку, жінки тривалий час не наважувалися залишати свої домівки, оскільки доглядали за тваринами.

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Коли перебувати там стало надто небезпечно, вони вирішили евакуюватися. Одна з жінок має труднощі з пересуванням і користується палицями. Тому її племінниця везла тітку на звичайній господарській тачці.

Дорогою жінки постійно стежили за небом і шукали укриття, коли поблизу з’являлися дрони. Місцеві жителі також допомагали їм – дозволяли перепочити та перечекати небезпеку у своїх будинках.

Щоб подолати небезпечний маршрут і дістатися Кушугума, жінкам знадобилося майже п’ять днів.

Там їх зустріли поліцейські та капелани, які допомогли евакуювати жінок далі від району постійних російських обстрілів.