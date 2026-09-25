Корецький провів нараду з Міноборони щодо дефіциту в $27 млрд

Частину коштів візьмуть з існуючих програм, частину проситимуть у партнерів.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів нараду з Міноборони щодо закриття дефіциту на $27 млрд цього року.

За словами глави уряду, частина коштів потрібна негайно для передоплати постачань, які мають надійти в першому кварталі 2027 року.

«Частину суми маємо закрити за рахунок внутрішніх джерел, перерозподіливши кошти в межах чинних програм. Це завдання Міністерству фінансів. Також розраховуємо на підтримку ЄС. Є прямі переговори на рівні оборонних відомств із країнами НАТО та іншими партнерами щодо закриття цієї потреби», - розповів Корецький.

Він додав, що водночас мають розблокувати зовнішнє фінансування, прив’язане до виконання домовленостей із міжнародними партнерами.

«Для цього необхідно ухвалити конкретні закони та рішення в межах плану, представленого Урядом. Щодня тісно взаємодіємо з парламентом», - додав прем’єр.