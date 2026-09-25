Пермський НПЗ призупинив роботу після атаки дрона

Пермський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки українського безпілотника 25 вересня,
Про це пише Reuters.
Це сьомий за обсягом переробки нафти завод в Росії. Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджені трубопроводи, сховища та технологічні установки.
За даними Генштабу, потужність переробки НПЗ в Пермі становить орієнтовно 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами.
Раніше завод зазнав нападу 21 серпня.
- 24 вересня та в ніч на 25 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових, паливно-енергетичних та промислових об’єктів російського агресора. У Пермі Пермського краю РФ уражено нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».