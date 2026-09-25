Пермський НПЗ призупинив роботу після атаки дрона

На заводі пошкоджені трубопроводи, сховища та технологічні установки.

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Пермський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки українського безпілотника 25 вересня,

Про це пише Reuters.

Це сьомий за обсягом переробки нафти завод в Росії. Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджені трубопроводи, сховища та технологічні установки.

За даними Генштабу, потужність переробки НПЗ в Пермі становить орієнтовно 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами.

Раніше завод зазнав нападу 21 серпня.