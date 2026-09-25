Повітряні Сили: упродовж дня росіяни випустили по Україні 162 ударних БпЛА

Упродовж дня, 25 вересня, росіяни атакували Україну 162 ударними безпілотниками, 76 із них — реактивні, та дронами інших типів.
Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
За попередніми даними, із 7.00 до 18.30 сили ППО збили/подавили 127 БпЛА, 44 із них - реактивні.
Зафіксовано влучання ворожих дронів на 27 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
"Станом на 20.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.Не ігноруйте тривогу!" - додали в Повітряних Силах.
- У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Україну 295 засобами ураження. ППО знешкодила 267 цілей. Зафіксували влучання на 16 локаціях, і в ще чотирьох місцях впали уламки.