Повітряні Сили: упродовж дня росіяни випустили по Україні 162 ударних БпЛА

Зафіксовано влучання на 27 локаціях, ще на чотирьох - падіння уламків.

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Фото: скріншот з відео

Упродовж дня, 25 вересня, росіяни атакували Україну 162 ударними безпілотниками, 76 із них — реактивні, та дронами інших типів.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними, із 7.00 до 18.30 сили ППО збили/подавили 127 БпЛА, 44 із них - реактивні.

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 27 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

"Станом на 20.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.Не ігноруйте тривогу!" - додали в Повітряних Силах.