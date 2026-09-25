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Повітряні Сили: упродовж дня росіяни випустили по Україні 162 ударних БпЛА

Зафіксовано влучання на 27 локаціях, ще на чотирьох - падіння уламків.

Повітряні Сили: упродовж дня росіяни випустили по Україні 162 ударних БпЛА
Українська авіація
Фото: скріншот з відео

Упродовж дня, 25 вересня, росіяни атакували Україну 162 ударними безпілотниками, 76 із них — реактивні, та дронами інших типів.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними, із 7.00 до 18.30 сили ППО збили/подавили 127 БпЛА, 44 із них - реактивні.

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 27 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

"Станом на 20.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.Не ігноруйте тривогу!" - додали в Повітряних Силах.

  • У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Україну 295 засобами ураження. ППО знешкодила 267 цілей. Зафіксували влучання на 16 локаціях, і в ще чотирьох місцях впали уламки. 
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