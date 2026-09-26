РФ дронами атакувала два райони Харкова

Російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Постраждали два райони міста.
Про це написав міський голова Ігор Терехов.
Спочатку він повідомив, що зафіксовано влучання ворожого бойового дрону у Шевченківському районі, поряд з кільцевою дорогою, на відкритій території. Там було без постраждалих.
Пізніше ворог завдав удару по обʼєкту інфраструктури у Слобідському районі. Наслідки уточнюють.
- У ніч на 26 вересня росіяни завдали удару по Харкову безпілотниками. Щонайменше два засоби ураження зафіксували у Київському районі, також влучання було у Салтівському районі.