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РФ дронами атакувала два райони Харкова

Зокрема вдарили по обʼєкту інфраструктури у Слобідському районі.

РФ дронами атакувала два райони Харкова
Фото: скрін відео

Російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Постраждали два райони міста. 

Про це написав міський голова Ігор Терехов.

Спочатку він повідомив, що зафіксовано влучання ворожого бойового дрону у Шевченківському районі, поряд з кільцевою дорогою, на відкритій території. Там було без постраждалих.

Пізніше ворог завдав удару по обʼєкту інфраструктури у Слобідському районі. Наслідки уточнюють. 

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