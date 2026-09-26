ЦПД: РФ намагається видати свою пропаганду за міжнародну боротьбу з дезінформацією

Росія намагається подавати власну пропаганду як частину міжнародної боротьби з дезінформацією. Черговим майданчиком для цього став форум "Діалог про фейки 4.0", який відбувся у Москві за участю російських чиновників та державних медіа.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, форум фінансується з державного бюджету Росії. Одним із його учасників став глава МЗС РФ Сергій Лавров, який використав захід для просування російських наративів, зокрема заперечення відповідальності РФ за воєнні злочини в Бучі та звинувачень на адресу країн Заходу.

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До заходу також активно залучили так звану "Міжнародну асоціацію з фактчекінгу" (GFCN). У ЦПД стверджують, що ця структура була створена за сприяння Кремля та використовується для поширення викривленої інформації.

У Центрі зазначають, що участь у форумі представників адміністрації президента РФ, керівників державних медіаресурсів та його фінансування з бюджету свідчать про системний характер таких зусиль.

За оцінкою ЦПД, Москва намагається створити для іноземної аудиторії видимість міжнародної боротьби з дезінформацією, водночас просуваючи власні інформаційні наративи.

"Кремль перетворює псевдофактчекінг на ще один інструмент гібридної війни", – заявили в Центрі.

У ЦПД вважають, що під виглядом дискусії про цифрову безпеку Росія намагається просувати власні підходи до контролю інформації та використовувати риторику про "захист правди" для виправдання своїх дій.