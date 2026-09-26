Сили оборони уразили російську РЛС "Терек" у районі Семенівського на Донеччині

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Підрозділи Сил оборони України 25 вересня та в ніч проти 26 вересня уразили важливі військові об’єкти російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Сіверськодонецьку Луганської області українські військові уразили склад боєприпасів російських військ.

Також Сили оборони уразили радіолокаційну станція П-18 "Терек" у районі Семенівського Донецької області.

РЛС П-18 "Терек" – мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону. Вона призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їхніх координат та передачі радіолокаційної інформації засобам протиповітряної оборони.

Максимальна дальність виявлення цілей цією станцією може сягати близько 250 км, а висота виявлення – до 35 км. РЛС є одним із елементів радіолокаційного забезпечення російської системи ППО.