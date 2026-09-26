​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили російську РЛС "Терек" у районі Семенівського на Донеччині

Також уражено слад боєприпасів.

Сили оборони уразили російську РЛС "Терек" у районі Семенівського на Донеччині
Фото: Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 25 вересня та в ніч проти 26 вересня уразили важливі військові об’єкти російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Сіверськодонецьку Луганської області українські військові уразили склад боєприпасів російських військ.

Також Сили оборони уразили радіолокаційну станція П-18 "Терек" у районі Семенівського Донецької області.

РЛС П-18 "Терек" – мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону. Вона призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їхніх координат та передачі радіолокаційної інформації засобам протиповітряної оборони.

Максимальна дальність виявлення цілей цією станцією може сягати близько 250 км, а висота виявлення – до 35 км. РЛС є одним із елементів радіолокаційного забезпечення російської системи ППО.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies