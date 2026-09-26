Україна ввела санкції проти 44 осіб причетних до проведення незаконних "виборів" РФ на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 44 фізичних осіб, причетних до проведення незаконних "виборів" до Держдуми РРФ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили в Офісі президента України.

До санкційного списку увійшли особи, які, за даними української сторони, діють в інтересах Росії та сприяють окупації територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму і Севастополя.

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Серед них — люди, які раніше "обиралися" до незаконно створених Росією органів місцевої влади на окупованих територіях.

Також у списку є пропагандистка Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук, який після окупації Мелітополя почав співпрацювати з російською стороною.

Україна наголошує, що ці "вибори" є нелегітимними, результати такого голосування та всі документи, що оформлюються в процесі таких дій, не мають жодного юридичного підґрунтя. Вони грубо порушують норми і принципи міжнародного права.

"Норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазьке положення та Женевська конвенція, зобов’язують державу-окупанта поважати чинне законодавство окупованої території. Окупація не дає жодного суверенітету. Генеральна Асамблея ООН неодноразово підтверджувала територіальну цілісність України, зокрема у 2014 році щодо Криму та у 2022 році, коли 143 держави засудили спробу незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і визнали її недійсною. Жодні “вибори”, “референдуми” чи “округи” цього статусу не змінюють", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Так звані "вибори" до держдуми супроводжувалися масовими фальсифікаціями, примусовим голосуванням, заздалегідь сфабрикованими показниками щодо явки.

У такий спосіб РФ намагається легітимізувати свої воєнні злочини та використати імітацію виборчого процесу як один із інструментів закріплення контролю над захопленими українськими територіями.

Відповідна інформація буде передана партнерам для синхронізації санкцій в їхніх юрисдикціях.

Україна та країни-партнери не визнали "вибори" на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Серед тих, хто засудив такі дії Росії, – країни ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада, Нова Зеландія.

Водночас санкційні рішення є частиною ширшої політики України щодо притягнення до відповідальності осіб, які сприяють окупаційній адміністрації та спробам Росії закріпити контроль над тимчасово окупованими українськими територіями.