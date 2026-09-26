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Сибіга про Олешки: люди там не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння

ООН, МКЧХ та інші міжнародні гравці повинні використати свої мандати та канали, щоб забезпечити негайний та безперешкодний гуманітарний доступ. 

Сибіга про Олешки: люди там не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння
Окуповані Олешки на Херсонщині
Фото: Скріншот з відео з дрона 34 ОБрМП, Суспільне

Міжнародна спільнота повинна мобілізувати всі наявні інструменти, щоб дістатися до людей у місті Олешки на Херсонщині, доставити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Люди в тимчасово окупованих Олешках голодують. Їсти майже нічого не залишилось. За наявними повідомленнями, цивільне населення змушене виживати, харчуючись травою та бур’янами, тоді як ліки, чиста вода, електрика та медична допомога стають дедалі недоступнішими. У цих умовах опинилися й діти”, – сказав він.

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Сибіга підкреслив, що ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.

“ООН, МКЧХ та інші міжнародні гравці повинні використати свої мандати та канали, щоб забезпечити негайний та безперешкодний гуманітарний доступ”, – зазначив міністр.

Сибіга подякував Комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаерті за привернення міжнародної уваги до ситуації в Олешках. Він підкреслив, що тепер ця увага має бути підкріплена діями. 

“Люди там не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння. Гуманітарний доступ і безпечна евакуація мають стати реальністю, бо кожен день має значення”, – заявив очільник МЗС.

  • У Центрі протидії дезінформації повідомили раніше, що Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за гуманітарну ситуацію в Олешках. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що в окупованому місті склалася "критична ситуація".
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