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Єврокомісар закликав до евакуації цивільних з окупованих Олешок

Цивільні в окупованих Олешках залишилися без достатньої кількості їжі, ліків, медичної допомоги, води та електроенергії.

Єврокомісар закликав до евакуації цивільних з окупованих Олешок
окуповані Олешки на Херсонщині
Фото: телеграм-канал омбудсмана

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті заявив про різке погіршення гуманітарної ситуації в Олешках на Херсонщині, які перебувають в російській окупації та закликав до евакуації людей.

Про це йдеться у заяві єврокомісара.

За його словами, цивільні, зокрема діти, залишаються без достатньої кількості їжі, медикаментів, медичної допомоги, водопостачання та електроенергії. Повідомлення з окупованого міста свідчать про високий ризик загибелі людей.

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"Я стривожений стрімким погіршенням гуманітарної кризи в Олешках", – заявив О’Флаерті.

Комісар наголосив, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права Росія як держава-окупант зобов’язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами та сприяти наданню гуманітарної допомоги.

О’Флаерті закликав до негайного локального припинення вогню, безперешкодного доступу гуманітарних організацій та безпечної евакуації цивільних.

Він також наголосив, що тяжке становище людей, які опинилися поблизу лінії фронту або на тимчасово окупованих територіях України, потребує міжнародної уваги та конкретних дій.

  • У МЗС України закликали міжнародних партнерів та відповідні організації спільно забезпечити негайний гуманітарний доступ до окупованих Росією Олешок і прилеглих територій та створити гуманітарні коридори.
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