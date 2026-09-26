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На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще троє поранені

Ворог бив про критичній і соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще троє поранені
Фото: Ольга Чернишова

Минулої доби російські війська атакували Херсон та 35 населених пунктів області. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим авіаційним, дроновим та артилерійським вогнем перебували, зокрема, Антонівка, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Дудчани, Кізомис, Чорнобаївка, Тягинка, Дар'ївка, Токарівка та Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено п'ять приватних будинків та автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 дістали поранення.

Минулої доби зі звільнених громад Херсонської області вдалося евакуювати 13 людей.

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