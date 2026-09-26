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Росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйновано будинок, є загиблі та поранені

Унаслідок удару також пошкоджено міський ринок.

Росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйновано будинок, є загиблі та поранені
Наслідки удару РФ по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Вранці 26 вересня російські війська завдали кількох ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок, під завалами якого опинилися двоє людей.

Наслідки удару РФ по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки удару РФ по Запоріжжі

Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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Після удару в будинку виникла пожежа. Рятувальники розпочали розбір завалів та пошуки двох людей, які могли перебувати всередині.

За інформацією ДСНС, унаслідок удару загинули дві жінки, постраждали 38-річний чоловік та 3-річний хлопчик. Кількість постраждалих уточнюється.

Зруйновано приватний будинок, пошкоджено житлові будинки, торговельні приміщення, автомобілі та фасад навчального закладу. Виникли пожежі.

Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів та ліквідували пожежі. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Також внаслідок ранкової атаки у Запоріжжі було пошкоджено один із міських ринків. 

Наслідки удару РФ по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки удару РФ по Запоріжжі

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