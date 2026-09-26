Вранці 26 вересня російські війська завдали кількох ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок, під завалами якого опинилися двоє людей.
Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Після удару в будинку виникла пожежа. Рятувальники розпочали розбір завалів та пошуки двох людей, які могли перебувати всередині.
За інформацією ДСНС, унаслідок удару загинули дві жінки, постраждали 38-річний чоловік та 3-річний хлопчик. Кількість постраждалих уточнюється.
Зруйновано приватний будинок, пошкоджено житлові будинки, торговельні приміщення, автомобілі та фасад навчального закладу. Виникли пожежі.
Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів та ліквідували пожежі. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Також внаслідок ранкової атаки у Запоріжжі було пошкоджено один із міських ринків.