Гідрометцентр: на вихідних в Україні без істотних опадів, температурний максимум +22°

В Карпатах вночі температура повітря опуститься до 0.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На вихідних, 26-28 вересня, опадів в Україні здебільшого не передбачається, лише в неділю на сході, в понеділок на півдні та південному сході країни дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря вночі 4-11°, вдень 16-22°.

Реклама

В суботу, 26 вересня, на південному заході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

На Київщині та в Києві також без опадів.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°; у Києві вночі 7-9°, вдень 18-20°.