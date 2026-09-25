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На Запоріжжі викрили незаконне виробництво пального з автомобільних шин.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними слідства, посадовці товариства без відповідних ліцензій переробляли відпрацьовані автомобільні шини методом піролізу та виготовляли пальне, яке потім продавали. Завдана довкіллю шкода становить понад 12,6 млн грн.

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На двох майданчиках встановили котли-утилізатори, ректифікаційні колони, теплообмінники, газонакопичувачі та інше обладнання, за допомогою якого вживані автомобільні шини піддавали термічній піролізній переробці.

Встановлено, що учасники групи незаконно виготовили та реалізували понад 28 000 літрів пального на більш ніж 520 000 грн.

До складу організованої групи входили директор і засновник товариства, двоє працівників підприємства та ще одна особа. П’ятьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на вилучені кошти, майно підозрюваних та незаконно виготовлене пальне загальною вартістю понад 6,6 млн грн. Вилучені кошти за рішенням суду передано в управління АРМА.