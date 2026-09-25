«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Запоріжжі викрили незаконне виробництво пального з шин

Завдана довкіллю шкода становить понад 12 млн гривень.

На Запоріжжі викрили незаконне виробництво пального з шин
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України

На Запоріжжі викрили незаконне виробництво пального з автомобільних шин.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними слідства, посадовці товариства без відповідних ліцензій переробляли відпрацьовані автомобільні шини методом піролізу та виготовляли пальне, яке потім продавали. Завдана довкіллю шкода становить понад 12,6 млн грн. 

Реклама

На двох майданчиках встановили котли-утилізатори, ректифікаційні колони, теплообмінники, газонакопичувачі та інше обладнання, за допомогою якого вживані автомобільні шини піддавали термічній піролізній переробці. 

Встановлено, що учасники групи незаконно виготовили та реалізували понад 28 000 літрів пального на більш ніж 520 000 грн.

До складу організованої групи входили директор і засновник товариства, двоє працівників підприємства та ще одна особа. П’ятьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на вилучені кошти, майно підозрюваних та незаконно виготовлене пальне загальною вартістю понад 6,6 млн грн. Вилучені кошти за рішенням суду передано в управління АРМА.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies