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Адміністрація Трампа виконає зобов'язання щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні

Але ракет для Patriot у цьому пакеті не буде.

Адміністрація Трампа виконає зобов'язання щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні
Фото: war.gov

За інформацією агенції Reuters, попри публічну критику попередника за військову допомогу Україні, президент США Дональд Трамп має намір повністю використати виділені Конгресом 400 мільйонів доларів на закупівлю зброї для нашої держави.

Відповідний пакет був схвалений американським парламентом наприкінці 2025 року. 307 мільйонів доларів із цієї суми вже бути законтрактовані, а щодо решти 93 мільйонів існувала загроза їхнього повернення у казну. Справа в тому, що 30 вересня у США завершується фінансовий рік, і невикористані кошти не переносяться на наступний.

Частина закупленого озброєння нібито почала надходити вже цього місяця. Загалом же угоди розраховані аж до жовтня 2029 року, коли Трампа вже близько 9 місяців як не буде у Білому домі. На жаль, немає у цьому пакеті одного з найбільш необхідних для України зараз видів зброї - ракет-перехоплювачів для систем Patriot. 

Дональд Трамп неодноразово використовував у своїх промовах суму у 300 мільярдів доларів військової підтримки, яку Джо Байден нібито спрямував Україні. Реальні цифри, за підрахунками експертів, приблизно вдвічі менші.

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