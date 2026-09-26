У США помер чоловік, що зазнав поранень під час замаху на Трампа

76-річний Джим Копенгейвер, який був присутнім на мітингу Дональда Трампа у Батлері, штат Пенсильванія, і зазнав вогнепальних поранень під час замаху на кандидата у президенти у 2024 році, помер від ускладнень, викликаних кулями.

Як пише BBC, у Копенгейвера влучили двічі, один з набоїв поранив його в руку, інший в живіт. Кулю, яка застрягла близько до його хребта, хірурги так і не дістали через загрозу ушкодження внутрішніх органів. До кінця життя чоловіку доводилося пересуватися з ціпком.

За інформацією генерального прокурора штату Пенсильванія, саме інфекції та запалення, викликані пораненнями, зрештою стали причиною смерті колишнього військового.

Дональд Трамп відреагував на новину у соціальних мережах, зазначивши, що Копенгейвер був "патріотом, який любив свою країну і разом з іншими відстоював наші ідеали свободи та справедливості". Президент передав вдові померлого свої співчуття.

Копенгейвер, як і інший поранений під час замаху на Трампа Девід Датч, судився із Секретною службою США, звинувачуючи агентів у недбалому ставленні до своїх посадових обов'язків, через що вони не змогли гарантувати безпеку заходу.

Стрілець Томас Крукс був ліквідований на місці замаху. Перед цим він встиг поранити не лише Копенгейвера і Датча, але й самого Трампа, а також вбити ще одного відвідувача мітингу Корі Комператоре.