Напад в польському Ярославі: в затриманого українця виявили психічні розлади

Проведення будь-яких слідчих дій за його участі найближчим часом неможливе.

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31-річному українцю, якого затримали після нападу на монастир у польському Ярославі наразі не можуть оголосити підозру та провести допит через проблеми з психічним здоров'ям.

Про це передає RMF 24, цитуючи речницю окружної прокуратури у Перемишлі.

Психіатри виявили в підозрюваного ознаки психічного захворювання у вигляді гострих та багатоформних психотичних розладів. За словами речниці прокуратури, проведення будь-яких слідчих дій за його участю найближчим часом виключене.

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"Поточний психічний стан Ігоря М. не дозволяє йому брати участь у процесуальних діях через посилені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, розгубленість мислення та відсутність логічного зв'язку", - зазначила речниця прокуратури.

Затриманий перебуває під наглядом у психіатричному закладі.

Слідчі наголосили, що виданий експертний висновок стосується лише поточного стану здоров'я, а не його осудності на момент скоєння злочину.

Районна прокуратура в Ярославі готує клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Цей захід має бути здійснений в умовах стаціонару.