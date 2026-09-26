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Напад в польському Ярославі: в затриманого українця виявили психічні розлади

Проведення будь-яких слідчих дій за його участі найближчим часом неможливе.

Напад в польському Ярославі: в затриманого українця виявили психічні розлади
Ілюстративне фото
Фото: PAP

31-річному українцю, якого затримали після нападу на монастир у польському Ярославі наразі не можуть оголосити підозру та провести допит через проблеми з психічним здоров'ям.

Про це передає RMF 24, цитуючи речницю окружної прокуратури у Перемишлі.

Психіатри виявили в підозрюваного ознаки психічного захворювання у вигляді гострих та багатоформних психотичних розладів. За словами речниці прокуратури, проведення будь-яких слідчих дій за його участю найближчим часом виключене.

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"Поточний психічний стан Ігоря М. не дозволяє йому брати участь у процесуальних діях через посилені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, розгубленість мислення та відсутність логічного зв'язку", - зазначила речниця прокуратури.

 Затриманий перебуває під наглядом у психіатричному закладі.

Слідчі наголосили, що виданий експертний висновок стосується лише поточного стану здоров'я, а не його осудності на момент скоєння злочину.

Районна прокуратура в Ярославі готує клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Цей захід має бути здійснений в умовах стаціонару. 

  • 24 вересня у польському місті Ярослав на території монастиря сестер-бенедиктинок стався напад із ножем. Поранень зазнали п’ятеро людей, серед них троє священників і жінка. Один із священників помер у лікарні. Поліція затримала нападника, ним виявився 31-річний громадянин України. При ньому правоохоронці знайшли ніж.
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