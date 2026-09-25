Польська прокуратура перевіряє російський слід у пожежі на станції Starlink

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Польська прокуратура відкрила кримінальне провадження через пожежу на наземній станції супутникового зв’язку Starlink у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства. Слідство розглядає версію про диверсію та злочин терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

Про це повідомив речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак, пише PAP.

За словами Новака, попередні дані свідчать, що пожежа могла виникнути внаслідок підпалу.

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"Із наявних на цей момент даних випливає, що пожежа сталася в результаті підпалу", – заявив він.

Прокуратура також має підстави припускати, що до інциденту могли бути причетні особи, які діяли за дорученням російських спецслужб.

"Метою їхніх дій було порушення роботи та інтернет-зв’язку системи Starlink у Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи", – повідомив речник.

У четвер прокурори провели на місці пожежі необхідні слідчі дії, зокрема огляд території та допит свідків. До роботи також залучили співробітників Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та Центрального слідчого бюро поліції (CBŚP).

Новак наголосив, що наразі провадження ведеться у справі, а не щодо конкретних осіб. Підозрюваних у межах цього розслідування поки офіційно не називають.