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У Литві заявили про кібератаку на систему з архівними даними іноземців

Хакери отримали несанкціонований доступ до архівної інформаційної системи EPEKIS.

У Литві заявили про кібератаку на систему з архівними даними іноземців
Фото: ANSA

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило про кібератаку на інформаційну систему EPEKIS, яку адмініструє Департамент інформаційних технологій та зв’язку (IRD). Про це пише LRT.

Система EPEKIS використовувалася для надання державних послуг, пов’язаних із видачею документів та консультуванням громадян Литви й іноземців. Активно її не використовують із 2018 року – нині вона функціонує як архів.

У системі зберігаються архівні дані про іноземців, які подавали документи на отримання громадянства Литви. Значна частина інформації містить імена та прізвища без персональних ідентифікаційних номерів.

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За даними литовського МВС, несанкціонований доступ до системи вдалося оперативно заблокувати. Після атаки було сформовано певні масиви даних, однак наразі немає доказів, що зловмисники завантажили їх.

У міністерстві зазначили, що нещодавно запроваджені заходи кібербезпеки допомогли виявити атаку та не допустити її подальшого поширення.

Про інцидент повідомили Бюро кримінальної поліції, Державну інспекцію із захисту даних та Національний центр кібербезпеки.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас доручив перевірити безпеку всіх інформаційних систем і баз даних, які перебувають у віданні міністерства. Він також не виключив, що під час атаки могла використовуватися технологія штучного інтелекту.

У литовському МВС нагадали, що після попереднього інциденту в державному підприємстві "Центр реєстрів" були запроваджені двофакторна автентифікація та додаткові заходи контролю.

  • У травні Генпрокуратура Литви повідомляла про розслідування несанкціонованого доступу до понад 600 тисяч записів Реєстру нерухомості, які містили, зокрема, персональні ідентифікаційні номери. 
  • За даними правоохоронців, доступ здійснювався за допомогою скомпрометованих облікових записів працівників Департаменту міграції.
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