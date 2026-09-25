Китайські супутники надають Ірану розвідувальні дані, що значно підвищило точність іранських ударів по військових базах США на Близькому Сході.
Про це пише CNN із посиланням на розвідку та джерела в уряді США.
Зазначається, що супутникові зображення дозволили Ірану завдати точного удару по американській базі в Йорданії в липні, в результаті якого загинули троє американських військовослужбовців.
За даними джерел видання, китайські геопросторові дані також покращили здатність Ірану відстежувати судна через Ормузьку протоку, що дає іранським безпілотникам і ракетам більше шансів на успішне враження цілей.
Росія також надає підтримку Тегерану, а деякі чиновники вказують на зростаючий бойовий досвід іранських сил під час конфлікту як ключові фактори.
Розвідувальна підтримка надається на додаток до технічної допомоги з боку Китаю та Росії, яка допомогла Ірану вдосконалити системи наведення своїх ракет та безпілотників.
- Іран передав США нову пропозицію щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці на 7 днів. Протягом цього часу Тегеран та Вашингон мали б відновити переговори щодо укладення остаточної угоди.