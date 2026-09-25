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CNN: Іран використовує китайські супутникові дані для атак на об'єкти США

Китайські геодані також покращили здатність Ірану відстежувати судна через Ормузьку протоку.

CNN: Іран використовує китайські супутникові дані для атак на об'єкти США
Ілюстративне фото
Фото: x.com/UK_MTO

Китайські супутники надають Ірану розвідувальні дані, що значно підвищило точність іранських ударів по військових базах США на Близькому Сході.

Про це пише CNN із посиланням на розвідку та джерела в уряді США.

Зазначається, що супутникові зображення дозволили Ірану завдати точного удару по американській базі в Йорданії в липні, в результаті якого загинули троє американських військовослужбовців.

За даними джерел видання, китайські геопросторові дані також покращили здатність Ірану відстежувати судна через Ормузьку протоку, що дає іранським безпілотникам і ракетам більше шансів на успішне враження цілей. 

Росія також надає підтримку Тегерану, а деякі чиновники вказують на зростаючий бойовий досвід іранських сил під час конфлікту як ключові фактори.

Розвідувальна підтримка надається на додаток до технічної допомоги з боку Китаю та Росії, яка допомогла Ірану вдосконалити системи наведення своїх ракет та безпілотників.

  • Іран передав США нову пропозицію щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці на 7 днів. Протягом цього часу Тегеран та Вашингон мали б відновити переговори щодо укладення остаточної угоди.
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