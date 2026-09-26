В Амстердамі внаслідок стрілянини у кафе посеред дня загинула людина

У нідерландській столиці Амстердамі через стрілянину на терасі кафе один з відвідувачів отримав смертельне вогнепальне поранення.

Як пише видання Parool, інцидент стався просто посеред дня. Двоє чоловіків посварилися, після чого один з них пішов із закладу, але повернувся вже зі зброєю та застрелив співрозмовника. Підозрюваний намагався втекти, але був затриманий неподалік місця злочину. Свідки бачили, які він викинув пістолет у воду, він був згодом знайдений водолазами.

Поліція наразі з'ясовує, який був мотив у нападника. Точно відомо, що жертвою був співробітник в'язниці в Заандамі. За однією з версій, вбивцею був колишній в'язень, а конфлікт, який спершу був словесним, міг виникнути через спільне минуле.

Проте є й свідчення, що жертва робила зауваження вбивці через собаку, який був без повідця і голосно гавкав. Можливо, суперечка мала побутовий характер.