Бойові дії на Донеччині, 167 бойових зіткнень, ворожі обстріли, авіаудар по Сумах. Яким запам’ятається 1675-й день повномасштабної війни.

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Удар по офісному центру в Києві

У Києві через російську атаку є пошкодження у чотирьох районах. Пошкоджено будинки і нежитлові приміщення. Загинули сім людей, зокрема 14-річний хлопець, повідомили міський голова, ДСНС та КМВА. Поранені, за інформацією станом на 21:23, 59 людей, серед них дві дитини.

25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Один з них у важкому стані.

Ворог атакував місто у кілька хвиль. Спершу – вранці, потім – вдень і увечері.

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Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 вересня на фронті від початку доби відбулося 167 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 вересня – в новині.

Росія впродовж дня пошкодила 18 об'єктів у Київській області.

Минулося без потерпілих.

Російська армія 25 вересня умисно вдарила по автомобілю ДТЕК. Загинув один енергетик, ще один поранений.

Після оголошення повітряної тривоги їхня машина від'їхала від підстанції, але безпілотник умисно змінив курс і атакував її, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Сьогодні ворог атакував в області різні об'єкти критичної інфраструктури. «Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт та виробничо-складську будівлю підприємства. Троє людей постраждали. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники», – сказав Кіпер.

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Українські енергетики неодноразово ставали об'єктами прицільних російських ударів.

Російські окупанти скинули авіабомби на Суми. Унаслідок авіаударів є пошкодження та поранені.

Станом на 21:40 відомо про 13 постраждалих внаслідок авіаудару. Серед постраждалих – троє дітей: 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка. Вона отримала множинні травми, Лікарі провели операцію. Стан дитини важкий.

Пошкоджені 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура.

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті заявив про різке погіршення гуманітарної ситуації в Олешках на Херсонщині, які перебувають в російській окупації та закликав до евакуації людей.

За його словами, цивільні, зокрема діти, залишаються без достатньої кількості їжі, медикаментів, медичної допомоги, водопостачання та електроенергії. Повідомлення з окупованого міста свідчать про високий ризик загибелі людей. "Я стривожений стрімким погіршенням гуманітарної кризи в Олешках", – заявив О’Флаерті.

Комісар наголосив, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права Росія як держава-окупант зобов’язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами та сприяти наданню гуманітарної допомоги.

О’Флаерті закликав до негайного локального припинення вогню, безперешкодного доступу гуманітарних організацій та безпечної евакуації цивільних.

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