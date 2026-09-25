В Запоріжжі викрили групу, яка виманювала гроші під виглядом компенсації за неякісні БАДи

Її учасників підозрюють у заволодінні майже 3 млн гривень.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В Запоріжжі викрили організовану групу, яку підозрюють у заволодінні майже 3 млн грн 12 громадян під приводом виплати компенсацій за неякісні БАДи.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2026 року учасники групи отримували інформацію про покупців біологічно активних добавок і телефонували їм від імені НБУ, Мінфіну, казначейства, податкової служби, виконавчої служби та страхових компаній.

Реклама

Потерпілим повідомляли, що суд нібито присудив їм компенсацію від продавця неякісних БАДів. Для її отримання вимагали сплатити нібито судовий збір. Далі висували нові вимоги - сплатити нібито за страхування коштів, інкасацію, податки, верифікацію рахунку, ліцензію, його активацію або банківську комісію.

Якщо потерпілий відмовлявся, його переконували, що він втратить уже сплачені гроші. З однією людиною могли одночасно працювати кілька учасників групи під різними вигаданими іменами.

Сума збитків 12 потерпілих становить майже 3 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 420 тис. грн готівкою, телефони, оргтехніку, SIM-картки, банківські картки та чорнові записи.

Організатору злочинної групи повідомили про підозру в організації шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Підозри отримали ще троє учасників групи. Одній із них повідомлено про підозру заочно.