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В Запоріжжі викрили групу, яка виманювала гроші під виглядом компенсації за неякісні БАДи

Її учасників підозрюють у заволодінні майже 3 млн гривень.

В Запоріжжі викрили групу, яка виманювала гроші під виглядом компенсації за неякісні БАДи
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

В Запоріжжі викрили організовану групу, яку підозрюють у заволодінні майже 3 млн грн 12 громадян під приводом виплати компенсацій за неякісні БАДи.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2026 року учасники групи отримували інформацію про покупців біологічно активних добавок і телефонували їм від імені НБУ, Мінфіну, казначейства, податкової служби, виконавчої служби та страхових компаній.

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Потерпілим повідомляли, що суд нібито присудив їм компенсацію від продавця неякісних БАДів. Для її отримання вимагали сплатити нібито судовий збір. Далі висували нові вимоги - сплатити нібито за страхування коштів, інкасацію, податки, верифікацію рахунку, ліцензію, його активацію або банківську комісію.

Якщо потерпілий відмовлявся, його переконували, що він втратить уже сплачені гроші. З однією людиною могли одночасно працювати кілька учасників групи під різними вигаданими іменами.

Сума збитків 12 потерпілих становить майже 3 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 420 тис. грн готівкою, телефони, оргтехніку, SIM-картки, банківські картки та чорнові записи.

Організатору злочинної групи повідомили про підозру в організації шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Підозри отримали ще троє учасників групи. Одній із них повідомлено про підозру заочно. 

  • На Закарпатті п’ятьох киян судитимуть за підозрою у спробі заволодіти квартирами іноземки на 21 млн грн. Для заволодіння майном учасники схеми виготовили дві підроблені довіреності, нібито посвідчені нотаріусом у Монако.
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