Сили ППО знешкодили 134 із 173 ворожих безпілотників

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Уночі 26 вересня РФ атакувала Україну 173 ударними БпЛА, 134 з яким знешкодили Сили ППО ЗСУ.

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 26 вересня (з 18:00 25 вересня) противник атакував 173 ударними БпЛА типу Shahed (понад 50 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", – додають у ПС.