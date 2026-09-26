«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО знешкодили 134 із 173 ворожих безпілотників

Зафіксовано влучання на 19 локаціях.

Сили ППО знешкодили 134 із 173 ворожих безпілотників
Фото: Генштаб

Уночі 26 вересня РФ атакувала Україну 173 ударними БпЛА, 134 з яким знешкодили Сили ППО ЗСУ.

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 26 вересня (з 18:00 25 вересня) противник атакував 173 ударними БпЛА типу Shahed (понад 50 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел,  Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", – додають у ПС.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies