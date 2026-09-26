За добу Сили оборони ліквідували ще 1710 російських загарбників

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1710 росіян, знищили 7 ворожих танків, ППО та іншу ворожу техніку.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.26 склали:
особового складу – близько 1 527 280 (+1 710) осіб
танків – 12 376 (+7) од.
бойових броньованих машин – 25 435 (+20) од.
артилерійських систем – 50 371 (+96) од.
РСЗВ – 2 160 (+3) од.
засоби ППО – 1 673 (+4) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 534 020 (+1 445) од.
крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 153 728 (+576) од.
спеціальна техніка – 4 749 (+8) од.
Дані уточнюються.