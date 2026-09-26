За добу Сили оборони ліквідували ще 1710 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.26 склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1710 росіян, знищили 7 ворожих танків, ППО та іншу ворожу техніку.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies