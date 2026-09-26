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На фронті за добу відбулося 205 боїв: найважче на Костянтинівському та Покровському напрямках

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління та запуску БпЛА, 6 артилерійських систем та склад боєприпасів противника.

На фронті за добу відбулося 205 боїв: найважче на Костянтинівському та Покровському напрямках
український військовий, ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1676-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Учора противник завдав 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9223 дронів-камікадзе та здійснили 2636 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 44 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Гаврилова-Слобода, Середина-Буда, Товстодубове, Уланове, Фотовиж, Яструбщина, Гирине, Сопич, Бачівськ, Потапівка, Кореньок, Рівне, Безсалівка,  Нескучне, Волфине, Павлівка, Кіндратівка, Рогізне, Писарівка, Мала Корчаківка, Олексіївка, Храпівщина, Могриця, Миропілля; Михальчина Слобода Чернігівської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Кореньок, Вакалівщина та Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління та запуску БпЛА, шість артилерійських систем та склад боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили сім ворожих штурмів. Окупанти завдали чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ та здійснили 128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля населених пунктів Лиман, Синельникове, Вільча, Чайківка та в бік Кудіївки, Ізбицького, Захарівки, Малого Бурлука, Путникового.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував в районі Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти три рази атакували в районах населених пунктів Копанки та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій, поблизу населеного пункту Крива Лука та в бік Стародубівки, Миколаївки, Оріхуватки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Степанівки, Новоселівки, Русиного Яру та Вільного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 атаку. Ворог виявляв активність в районах населених пунктів Дорожнє, Світле, Водянське, Красноподілля, Молодецьке та в напрямках Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в бік Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували сім разів. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Копані.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в бік населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також знешкоджено сім танків, 20 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1445 безпілотних літальних апаратів, 576 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.
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