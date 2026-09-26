У ніч проти 26 вересня російські війська атакували Київську область. Внаслідок ударів постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.
Про це повідомили ДСНС України.
У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа у складській будівлі. Постраждали двоє людей, одного з них медики доправили до лікарні.
Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони.
В Обухівському районі пошкоджено приватний житловий будинок та два легкові автомобілі.
Ще один приватний житловий будинок пошкоджено у Бучанському районі.
Рятувальники продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки російської атаки.
- У Києві російський БпЛА впав на житловий будинок у Солом'янському районі. Відомо про чотирьох постраждалих. 20 людей вдалося врятувати.