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На Київщині через російський терор постраждали двоє людей

Наслідки російських обстрілів фіксують у трьох районах Київщини.

На Київщині через російський терор постраждали двоє людей
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

У ніч проти 26 вересня російські війська атакували Київську область. Внаслідок ударів постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.

Про це повідомили ДСНС України.

У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа у складській будівлі. Постраждали двоє людей, одного з них медики доправили до лікарні.

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Фото: ДСНС України

Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони.

В Обухівському районі пошкоджено приватний житловий будинок та два легкові автомобілі.

Фото: ДСНС України

Ще один приватний житловий будинок пошкоджено у Бучанському районі.

Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки російської атаки.

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