РФ знову атакувала Київ безпілотниками, є постраждалі (оновлено)

Пошкодження фіксують у ще трьох районах столиці.

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З ночі 25 вересня росіяни не припиняють атакувати безпілотниками Київ. Уранці внаслідок падіння ворожого БпЛА пожежа виникла у житловому будинку в Солом'янському районі.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Унаслідок падіння БпЛА, у Солом'янському районі столиці пожежа виникла в 5-поверховому житловому будинку і в магазині, розташованому на першому поверсі будинку. Із будинку врятували 20 людей. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

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Станом на 8:50 відомо про ще одне загоряння та задимлення в офісній будівлі в Соломʼянському районі унаслідок падіння БпЛА, – Кличко.

Екстрені служби прямують на місце.

За інформацією Кличка, протягом ночі 26 вересня внаслідок атаки ворога на столицю фіксують пошкодження у ще трьох районах.

У Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. Пошкоджені та вибиті вікна. Руйнувань та загоряння в будинку немає.

У Святошинському районі, внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу ліквідували.