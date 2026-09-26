РФ знову атакувала Київ безпілотниками, є постраждалі (оновлено)

З ночі 25 вересня росіяни не припиняють атакувати безпілотниками Київ. Уранці внаслідок падіння ворожого БпЛА пожежа виникла у житловому будинку в Солом'янському районі.
Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.
Унаслідок падіння БпЛА, у Солом'янському районі столиці пожежа виникла в 5-поверховому житловому будинку і в магазині, розташованому на першому поверсі будинку. Із будинку врятували 20 людей. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Станом на 8:50 відомо про ще одне загоряння та задимлення в офісній будівлі в Соломʼянському районі унаслідок падіння БпЛА, – Кличко.
Екстрені служби прямують на місце.
За інформацією Кличка, протягом ночі 26 вересня внаслідок атаки ворога на столицю фіксують пошкодження у ще трьох районах.
У Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Пожежу ліквідували.
В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. Пошкоджені та вибиті вікна. Руйнувань та загоряння в будинку немає.
У Святошинському районі, внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу ліквідували.
- У Києві через вчорашню російську атаку є пошкодження у чотирьох районах. Загинули сім людей, зокрема 14-річний хлопець. Поранені 59 людей, серед них - двоє дітей.
- Уночі росіяни атакували Харків. Відомо про чотирьох постраждалих.